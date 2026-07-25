Uma área de preservação permanente (APP) em Anápolis foi reconstituída de uma maneira pouco convencional: por meio do transplante de dezenas de árvores adultas. O local fica às margens do Córrego Ipiranga, próximo ao Parque Ambiental Ipiranga, no Bairro Jundiaí, zona nobre da cidade. A operação envolveu uma parceria entre poder público e iniciativa privada e transportou árvores típicas do Cerrado, como jatobás, ipês, angicos e paus-ferros, dentro de um mesmo terreno.\nO episódio de Anápolis remete a outro, recente e com prática semelhante, em Goiânia. Para melhorar o fluxo do trânsito no corredor das avenidas Castelo Branco e Mutirão, a Prefeitura resolveu cortar a Praça Ciro Lisita. Mas havia duas árvores no caminho – um ipê e um bacuri. A prática de sacrificar praças para priorizar os veículos não é nova na capital, embora bastante contestada por especialistas em mobilidade urbana.