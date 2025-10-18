Dois irmãos de Porangatu, no norte do Estado, receberam transplantes de rins de uma mesma doadora em um caso classificado como inédito no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG). A história, que une superação e força dos laços familiares, deu a Aldemar Cavalcante Barros, de 59 anos, um presente de 60 anos adiantado. O policial militar aposentado, que faz aniversário em 7 de novembro, terá a oportunidade de celebrar a data longe da cadeira de hemodiálise.\nA jornada de Aldemar até o transplante foi marcada pela superação. Após ter o quadro de diabetes agravado pela Covid-19, o que o levou a perder a visão de um olho e parte da audição, ele se sentiu desanimado. “Eu não estava nem de plano em fazer isso. Falei: ‘Ah, não vou mexer com esse trem de transplante, não’”, relembrou. Foi a insistência de um médico que o fez mudar de ideia e colocar o nome na lista de espera.