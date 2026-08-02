-VÍDEO: Carreta tomba e derrama óleo (1.3440135)\nA transportadora Primavera Diesel Ltda. foi multada em R$ 2 milhões após uma carreta carregada com biodiesel tombar e derramar cerca de 56 mil litros do combustível no Rio Meia Ponte, na GO-403, entre Goiânia e Senador Canedo, na manhã deste sábado (1º). Segundo a Prefeitura de Goiânia, equipes da Defesa Civil, da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) foram enviadas ao local logo após o acidente para avaliar os danos e evitar que o combustível se espalhasse ainda mais.\nAo POPULAR, a empresa Primavera Diesel disse ter adotado todas as providências necessárias, acionando seu Plano de Atendimento à Emergência e que permanece colaborando integralmente com os órgãos competentes (leia a nota na íntegra abaixo).