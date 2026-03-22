Após às 16 horas, quando é esperado um movimento maior de saída do público, os frequentadores do evento poderão embarcar na saída da área 3, que dá acesso aos setores A e B, situado na GO-020. (Wildes Barbosa/O Popular)\nApós superlotação nos ônibus das oito linhas especiais criadas para o Grande Prêmio de Motovelocidade (MotoGP) registrado no fim da tarde deste sábado (21), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) deve fazer alterações no sistema de embarque após a corrida marcada para a tarde deste domingo (22). Após às 16 horas, quando é esperado um movimento maior de saída do público, os frequentadores do evento poderão embarcar na saída da área 3, que dá acesso aos setores A e B, situado na GO-020.\nAté então, a área de ônibus situada na rodovia estadual era restrita apenas para desembarque. Já para acessar os veículos, o público poderia utilizar as áreas 1, de acesso aos setores C, D e E, na Avenida Ayrton Senna, antes do Batalhão da Rotam, e também na área 2, para entrada no setor F, também na mesma via. Na sexta-feira (20), o POPULAR já havia mostrado que havia tido momentos de aglomeração na saída do evento. Mas a situação foi ainda pior no sábado, em que o movimento foi maior.