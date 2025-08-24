Uma travesti de 23 anos foi assassinada na manhã deste domingo (24), na região dos motéis, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Científica, a vítima foi morta com um tiro na região dorsal. A Polícia Militar informou que após matar a travesti o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.\nHomem é preso suspeito de matar travesti com golpe de chave de roda após programa, em Cristalina\nGarota de programa trans é morta a tiros em Anápolis\nGarota de programa morta em boate tinha quatro filhos: 'Choram a morte da mãe', diz irmã\nO crime aconteceu ne Vila Nossa Senhora de Lourdes, em frente a um motel. A PM informou que foi chamada ao local e isolou a área até a chegada da polícia Científica. A PM não soube informar a motivação do crime e quantidade de tiros que a vítima levou.