Trecho da Avenida Marechal Rondon que está interditado (Divulgação/Prefeitura de Goiânia)\nO trecho da Marechal Rondon entre a Rua 1 e a Rua Anicuns, no Setor São Luiz, em Goiânia, está interditado para receber obras de reparo. Segundo a prefeitura, a forte chuva do último sábado (6) causou uma erosão perto da ponte sobre o Córrego Anicuns. O trabalho começou nesta terça-feira (9) e deve durar até 30 dias.\nAlém disso, o trecho entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Belo Horizonte está com acesso permitido somente para moradores e comerciantes da região. Conforme a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), os ajustes foram necessários para garantir a fluidez no tráfego e gerar mais segurança aos motoristas.\nA fim de orientar os condutores que passam pelo local, a SET definiu rotas alternativas. No sentido Centro-Bairro, o desvio indicado é pela Rua Belo Horizonte, seguindo pela Rua 21, Rua 0, Rua 17, Avenida Cândido Portinari, Rua Degas e retornando à Marechal Rondon pela Rua Carlos Cunha Filho. Já no sentido Bairro-Centro, os motoristas devem acessar a Rua 1, e após a Avenida Pampulha, seguindo as sinalizações do órgão (veja no mapa abaixo).