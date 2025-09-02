Um trecho de 15 quilômetros na BR-060, na altura de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), foi interditado após derramamento de sebo bovino líquido. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária Triunfo Concebra está trabalhando na limpeza do local. Não há previsão de liberação da pista.\nO derramamento foi registrado na madrugada desta terça-feira (2), mas a pista só foi interditada nesta manhã. Segundo a polícia, o caso foi entre o km 27 e 12, no sentido Brasília. Ainda conforme a polícia, a pista se encontra totalmente escorregadia e para a segurança dos motoristas foi necessária sua interdição.\nA orientação da PRF é para que os condutores de veículos busquem rotas alternativas e acompanhem as atualizações sobre a situação da rodovia por meio dos canais oficiais de comunicação da polícia e da concessionária.