O trecho da BR-060 entre o viaduto da Rua do Petróleo e o Residencial Buena Vista, em Goiânia, terá um novo limite de velocidade. A mudança anunciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa a valer na próxima segunda-feira (11).\nO trecho compreendido entre o km 162 (viaduto da Rua Petróleo) e o km 170 (próximo à entrada do Residencial Buena Vista) terá a velocidade máxima reduzida de 80 km/h para 60 km/h. Nas vias marginais, a velocidade regulamentada permanece com trechos de 40 km/h ou 60 km/h, conforme a sinalização existente.\nAo POPULAR, a PRF informou que após realizar análises estatísticas sobre a acidentalidade no trecho sugeriu ao DNIT e à concessionária Rota Verde a reavaliação da velocidade máxima permitida na via, por conta do aumento da gravidade dos acidentes de trânsito.