Os motoristas que trafegam pelo perímetro urbano de Anápolis, na Região Central de Goiás, precisam redobrar a atenção nesta terça-feira (14) até a próxima quinta-feira (16). A concessionária Ecovias Araguaia deu início a uma série de interdições parciais e temporárias na rotatória localizada sob o viaduto do km 443 da BR-153, o conhecido Trevo da Havan. Segundo a concessionária, os bloqueios são necessários para a implantação de novas lombadas físicas e melhorias na sinalização horizontal.\nAo POPULAR, a empresa enfantizou que as alterações estão sendo feitas sempre no período noturno, das 20h às 5h. Ainda segundo a Ecovias, a medida é necessária para a execução dos serviços de melhoria e implantação de lombadas físicas e revitalização da sinalização horizontal no local.\nAs interdições ocorrerão de forma pontual, conforme o avanço dos trabalhos, e não permanecerão durante toda a noite. Os bloqueios serão realizados apenas nos trechos em que houver necessidade operacional', declarou a empresa.