Uma semana depois que a prefeitura de Goiânia instalou um conjunto semafórico na GO-020, na altura do cruzamento com a Avenida Dr. José Hermano, no Setor Jardim Vitória, o fluxo de veículos para quem pretende cruzar a rodovia a partir da região do Parque das Laranjeiras obteve melhora. A solução, de acordo com a prefeitura, é temporária até que seja construído o viaduto projetado para o local, composto por duas grandes alças. O projeto foi entregue na semana passada para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a partir de uma doação de construtoras, que faz uma análise para então realizar a licitação para execução da obra.\nO corretor de imóveis Leonardo Araújo, de 47 anos, se locomove diariamente pela região e acredita que a medida auxiliou no seu ganho de tempo diário em até 10 minutos, dada a dificuldade em atravessar a rodovia para ir na direção do Paço Municipal ou Setor Jardim Goiás. “Com os semáforos, foi possível ficar mais organizado aqui. Antes era só briga entre motoristas para conseguir entrar”, conta. A opção dos motoristas era se locomover por mais dois quilômetros e usar o viaduto Alphaville Flamboyant, para evitar o desgaste.