Dez dias após a publicação do novo decreto que regulamenta o programa Adote Uma Praça, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan), formalizou o primeiro acordo com a iniciativa privada para manutenção de espaço público. A parceria é com a City Incorporadora Ltda para a manutenção e conservação de trecho da Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista. O Extrato de Termo de Cooperação nº 003/2026 estabelece que a empresa assume a responsabilidade pelo canteiro localizado na Quadra 249, dos lotes 1 a 4 da via.\nO documento detalha que as intervenções incluem a poda da grama, a pintura do gazebo e a conservação da calçada no perímetro estipulado. O acordo ocorre pelo programa Adote uma Praça, instituído pela Lei nº 10.346 de 2019 e regulamentado pelo Decreto nº 52 de 2026. A cooperação possui vigência de três anos a partir da data de assinatura, com possibilidade de renovação por igual período. A execução das atividades é realizada a título gratuito, o que significa que não há transferência de recursos do poder público para a empresa, nem encargos financeiros diretos para o município na execução dos serviços descritos.