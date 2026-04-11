Após dois meses de obras paradas, o trecho da Marginal Botafogo entre a Rua 21 e a Rua 10, no Setor Central, onde uma erosão provocou o deslocamento de parte do muro e o afastamento das placas de canalização do Córrego Botafogo, volta a passar por intervenções corretivas. A obra começa neste sábado (11) e deve durar até 15 dias. Durante esse período, um trecho de 4,46 quilômetros, no sentido Sul–Norte, ficará totalmente interditado e o trânsito será desviado.\nSegundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), o fluxo da via no sentido Sul–Norte será totalmente bloqueado em diversos pontos, desde a altura da Avenida 2ª Radial até a Rua 21, para que o grande número de veículos que circulam diariamente na marginal não cause impacto na obra. Com isso, os condutores terão diferentes alternativas de deslocamento, dependendo da região da capital que pretendem acessar.