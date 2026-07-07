Brunno Faria morre aos 23 anos, em Goiânia (Reprodução / Instagram Brunno Faria)\nO treinador de futebol Brunno Santos Faria, de 23 anos, cuja morte gerou comoção entre amigos e familiares, havia sido baleado durante uma confraternização realizada em um espaço de eventos, em Goiânia, de acordo com a Polícia Civil (PC). Uma pessoa foi atingida de raspão. Ao POPULAR, a mãe do jovem, Marcilene Faria, disse que o filho não estava envolvido na confusão. Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nO crime aconteceu na noite de domingo (6), no Setor Gentil Meireles. Conforme a PC, informações preliminares apontaram que, após um desentendimento envolvendo um indivíduo que deixou o local, ocupantes de um veículo retornaram cerca de 30 minutos depois e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção ao portão do estabelecimento.