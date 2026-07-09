Brunno é lembrado como como "um exemplo de dedicação, caráter e amor ao esporte" (Reprodução / Instagram Brunno Faria (fotógrafo: Rodrigo Carlos))\nO treinador de futebol Brunno Santos Faria, de 23 anos, que morreu após ser baleado durante uma confraternização, em Goiânia, estava terminando o curso de Educação Física e amava trabalhar com crianças, segundo a mãe, Marcilene Faria. Ele foi lembrado pela Associação Esportiva Ovel como um exemplo de dedicação ao esporte. As investigações continuam para identificar os suspeitos, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nEle queria terminar a faculdade de Educação Física, acho que este ano era o último [período]. Também queria casar e ter filhos. Adorava trabalhar com crianças”, afirmou a mãe do jovem.\nBrunno trabalhou até o final de março deste ano na Ovel, clube de Goiânia que trabalha na formação de jogadores de futebol. Depois, passou a atuar como treinador do Sub-13 do Planalto Esporte Clube, de Aparecida de Goiânia. Ele também já foi jogador da categoria de base do Vila Nova.