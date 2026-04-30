Caça Gripen na Base Aérea de Anápolis: esquadrilha está pronta para defender o espaço aéreo da capital federal (Sgt Müller Marin / Força Aérea Brasileira)\nUm treinamento inédito reunirá o Exército, a Marinha e a Aeronáutica na Base Aérea de Anápolis, na região central de Goiás, entre os dias 11 e 29 de maio. O exercício, chamado de Excon Escudo‑Tínia, marca também a estreia do caça F‑39 Gripen nesse tipo de operação no país.\nSegundo a Força Aérea Brasileira (FAB), esta é a primeira vez que o treinamento ocorre no Centro-Oeste. Historicamente, o exercício é realizado nas Bases Aéreas de Canoas e Santa Maria, no Rio Grande do Sul.\nA FAB informou que a escolha de Anápolis está relacionada à nova configuração do sistema de defesa aeroespacial do país. Esse reposicionamento foi impulsionado pela incorporação do caça F‑39 Gripen à Base Aérea do município. Uma reportagem do POPULAR mostrou o início de operação de proteção da capital federal no município em fevereiro deste ano.