Um trem atropelou e matou pelo menos três vacas que cruzavam um trilho da Ferrovia Norte-Sul, em Palmeiras de Goiás, no oeste goiano. Um vídeo, gravado pelo motorista Randes Gabriel, mostra os animais caídos próximos à linha férrea (veja vídeo acima).
Meu Deus do céu, uma tragédia aqui agora. O trem passou e atropelou as vacas... Meu Deus do céu, olha aí! Que tristeza, gente! Olha aí, que trem mais feio... As vacas estavam no trilho", narrou Randes.
Ao POPULAR, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que a concessionária responsável pelo trecho ferroviário, a Rumo Malha Central, irá instaurar os procedimentos para apurar as causas do acidente.