-TRANS_ROUBO_motorista_APARECIDA (1.3301383)\nTrês garotas de programa, de 20, 21 e 27 anos, foram presas suspeitas de agredir e roubar um motorista, em Aparecida de Goiânia. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que duas delas se aproximaram e começaram a conversar com a vítima, de 42 anos, enquanto a terceira já estava dentro da caminhonete. Em seguida, houve uma luta corporal e uma das mulheres trans entrou no veículo pela porta de trás. Logo depois, todas fogem e se dispersam, de acordo com a Polícia Militar (veja o vídeo acima).\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa delas para que pudessem se posicionar. As prisões foram convertidas em preventiva, segundo a PM.\nOs crimes aconteceram por volta das 16h30 de sábado (16), no bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes, área conhecida como a região dos motéis da cidade. O motorista contou aos militares que foi até o local à procura de uma garota de programa, e permitiu que uma das suspeitas entrasse ao acreditar ser uma mulher.