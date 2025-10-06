Acidente aconteceu no último sábado (04) na GO-020, na zona rural de Bela Vista de Goiás (Reprodução/Redes Sociais)\nUm grave acidente entre dois carros de passeio deixou três homens mortos na noite do último sábado (04) na GO-020, na zona rural de Bela Vista de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Volkswagen Gol e um Toyota Corolla.\nAo POPULAR, os bombeiros informaram que o acidente aconteceu na GO-020, altura do Km 67, em Bela Vista de Goiás. Segundo os militares, o Volkswagen Gol e o Toyota Corolla colidiram frontalmente e deixou três homens mortos.\nFuncionário terceirizado da Equatorial morre após levar choque enquanto trabalhava em Aparecida de Goiânia\nProfessor morre após acidente de bicicleta em trilha de Pirenópolis\nFilha de vereador que morreu em acidente na GO-221 era 'querida, alegre e dedicada', dizem amigos