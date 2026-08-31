Beatriz, de 18 anos, Luan, de 19, e Wagner, de 21. Os três morreram em um acidente na BR-070, no sentido Águas Lindas de Goiás (Reprodução/TV Anhanguera)\nOs três jovens que morreram em um acidente na BR-070 retornavam de uma partida de futebol. As vítimas foram identificadas como Beatriz, de 18 anos, Luan, de 19, e Wagner, de 21. Luan e Beatriz eram namorados, conforme apurado pelo repórter Igor Rosa, da TV Anhanguera. O acidente ocorreu neste domingo (30), quando o veículo seguia no sentido Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), próximo à barragem.\nSegundo os bombeiros, com o impacto do capotamento, o carro caiu em um barranco às margens da rodovia e parou com as rodas voltadas para cima. Um dos ocupantes foi ejetado do veículo.\nAcidente mata três pessoas na BR-070\nAcidente mata jovem e adolescente em Quirinópolis