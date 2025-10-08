Três jovens foram presos suspeitos de dopar adolescente de 13 anos (Divulgação / Polícia Militar)\nTrês jovens foram presos suspeitos de dopar uma adolescente, de 13 anos, que foi encontrada dentro do carro em que eles estavam, na GO-230, em Vila Propício, no centro goiano. O caso foi descoberto após a Polícia Militar (PM) realizar uma abordagem de rotina e o motorista tentar escapar em alta velocidade, segundo a corporação. Os suspeitos, entre eles um que disse ser namorado da vítima, foram soltos após pagamento de fiança no valor de um salário mínimo para cada um, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar até a última atualização desta reportagem.\nA prisão ocorreu por volta das 20h de terça-feira (7). Conforme a PM, ao questionar os ocupantes se havia mais uma pessoa no carro, eles afirmaram que não, mas após buscas, a jovem foi encontrada no banco traseiro, desacordada a ponto de não responder a nenhum dos estímulos aplicados.