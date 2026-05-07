Militares participavam de um treinamento quando foram atingidos por uma rajada de vento; um dos paraquedistas sofreu fratura no crânio (Reprodução/TV Anhanguera e Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nTrês paraquedistas do Exército Brasileiro se envolveram em um acidente nesta quarta-feira (6), próximo ao aeroporto de Anápolis, na região central do estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares participavam de um treinamento quando uma rajada de vento os lançou para fora da zona de pouso e eles caíram em vários pontos da cidade.\nDe acordo com a TV Anhanguera, os militares foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um dos paraquedistas sofreu fratura no crânio e ferimentos no rosto e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).