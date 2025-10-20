Três homens morreram afogados durante pescarias em rios de Goiás. De acordo com os bombeiros, as mortes aconteceram no Rio Paranaíba, em Cachoeira Dourada, e no Rio Araguaia, em Nova Crixás, após fortes chuvas que atingiram a região.\nVeja reportagem da TV Anhanguera: Homem de 35 anos morre afogado durante pescaria\nO primeiro caso aconteceu na noite de quinta-feira (16). Os bombeiros informaram que um homem de 35 anos morreu após pular no Rio Araguaia para tentar recuperar a canoa, que usava para pescar, após a embarcação ser arrastada durante uma forte chuva que atingiu a região. A equipe realizou buscas com drone e mergulho na sexta-feira (17), mas o corpo dele foi encontrado por pescadores, na Praia das Emas.\nCorpo de mulher que desapareceu após carro cair e afundar em rio é encontrado\nConselheiro escolar morre afogado em rio dias antes do aniversário, em Corumbaíba