Três pessoas da mesma família desapareceram em Goiás enquanto voltavam de uma viagem a casa de familiares em Palmas, no Tocantins. Ao POPULAR, a filha de um dos desaparecidos contou que o pai, Marcos Cezar Silva Santos, de 48 anos, a madrasta, Aline da Silva Souza, de 42, e o avô, Odilon Gonzaga dos Santos, de 77, moram em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, mas pararam de dar notícias quando passavam por Campos Belos, no Nordeste de Goiás, e não chegaram ao destino. A Polícia Civil investiga o caso.\n“Vieram para Palmas visitar a mim e a meus irmãos e conhecer minha filha e voltavam para Formosa, onde moram atualmente. O último contato foi com o meu pai. Ele mandou um áudio dizendo que já tinha chegado a Campos Belos. Estamos desesperados; esperamos que estejam todos bem”, afirmou Tatiani Ferreira..