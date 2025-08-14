-POP_AcidenteGO215_140825 (1.3299861)\nUm acidente entre uma caminhonete e um carro na GO-215, na zona rural de Pontalina, na região sul de Goiás, terminou com três mortes e dois feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Um vídeo divulgado pelos militares mostra como os veículos ficaram destruídos após o acidente na tarde desta quarta-feira (13).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois veículos, a caminhonete Hilux e o Volkswagen Gol, vinham em sentidos opostos e bateram de frente. A dinâmica do acidente está sendo investigada.\nMulher é atingida na cabeça por retrovisor de ônibus em plataforma do Eixo Anhanguera; vídeo\nCriança morre em acidente de moto, em Catalão\nMotociclista morre ao ser atropelado por ônibus em Rio Verde\nSegundo os bombeiros, os três ocupantes do Gol ficaram presos às ferragens e morreram no local. Já o motorista e o passageiro da caminhonete tiveram ferimentos moderados, foram estabilizados pelos militares e encaminhados a uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).