-Acidente na GO060 (1.3331712)\nUm ônibus tombou na GO-060 ao tentar desviar de uma árvore que estava caída na rodovia. O acidente deixou três mortos e mais de 30 feridos e aconteceu na madrugada desta segunda-feira (3), em Iporá, na região oeste do estado.\nO Corpo de Bombeiros Militar informou que o ônibus é da Viação Xavante. O POPULAR fez contato com a empresa para que se posicionasse, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem.\nAs três pessoas mortas no local foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) mas não tiveram os nomes divulgados.\nMercedes de PM que morreu em acidente bateu contra pilar de viaduto e pegou fogo, dizem bombeiros\nAdolescente morre atropelada em faixa de pedestre, em Anápolis\nJovem morre em capotamento na GO-433, em Nerópolis\n-Webstories (1.3331774)