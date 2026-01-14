Três pessoas morreram em um acidente envolvendo duas carretas, um carro-forte e um carro de passeio na BR-060, no km 109+600, sentido sul, em Goianápolis, na Região Metropolitana, na tarde desta quarta-feira (14). Segundo a Triunfo Concebra, concessionária responsável pelo trecho, até o momento foram confirmadas seis vítimas.\nDestas, três ocupantes do carro de passeio morreram ainda no local, enquanto outras três estavam no carro-forte, sendo uma em estado grave e duas em estado leve, de acordo com a Concebra. Ainda não há informações sobre as vítimas que estavam nas carretas.\nComo os nomes não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dos envolvidos.\nAinda segundo a concessionária, o acidente iniciou com um engavetamento, seguido do tombamento de veículos. Em razão da ocorrência, a faixa da direita e o acostamento precisaram ser interditados. Já na faixa da esquerda, o trânsito segue lento, informou a Concebra.