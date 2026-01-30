-POP_AcidenteGO330_300126 (1.3368230)\nTrês pessoas morreram após acidente com uma van da Prefeitura de Pires do Rio. O acidente aconteceu na GO-330, próximo a Ipameri, na região sudeste de Goiás. Gercina Gonçalves Ferreira, Jesus Rodrigues de Andrade e Leuly Ferreira da Cruz foram socorridos, mas morreram no hospital.\nO acidente aconteceu na manhã de terça-feira (28). A Prefeitura de Pires do Rio decretou luto oficial de três dias. A van levava 12 pacientes de hemodiálise de Pires do Rio para Catalão, no sul goiano.\nMulher morre após ser arremessada e atropelada por amiga que perdeu o controle de carro automático; vídeo\nDuas pessoas morrem após caminhão tombar em Caldazinha\nJovem morre após perder o controle de caminhonete e capotar na BR-060\nSegundo o Corpo de Bombeiros, houve uma batida de frente entre uma caminhonete S10 e uma van Renault Master. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Carlos Antônio Costa Marot, em Ipameri.