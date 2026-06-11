-VÍDEO - MORTE DE TRÊS PESSOAS (1.3420915)\nTrês pessoas morreram em um acidente no km 3 da BR-452, em Rio Verde, região sudoeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (11). As vítimas, sendo dois idosos e uma mulher estavam em um carro que seguia no sentido de Rio Verde quando invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão, o motorista não se feriu.\nAs vítimas não tiveram os nomes divulgados até a última atualização desta reportagem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher chegou a ser encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde com vida, mas acabou morrendo no local.\nConforme apurado inicialmente pela PRF, o carro, sendo o Prisma, seguia no sentido de Rio Verde, em um dado momento, tentou realizar uma manobra, invadindo assim a pista contrária, mas não conseguiu retornar à faixa de origem. Neste momento, ele acabou batendo de frente contra o caminhão que seguia no sentido de Santa Helena de Goiás, região sudoeste do estado.