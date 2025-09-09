-Acidente GO-330 Vianópolis (1.3310017)\nTrês pessoas morreram e outra ficou ferida em um acidente envolvendo dois carros na GO-330, em Vianópolis, no sudeste goiano. Segundo a Polícia Militar (PM), a batida frontal foi entre um Polo e uma Saveiro. Devido à gravidade do acidente, que ocorreu na tarde dessa segunda-feira (8), a pista chegou a ficar totalmente interditada. Um vídeo feito pelos bombeiros mostra a dimensão dos estragos (assista acima).\nConforme a PM, a motorista do Polo e dois ocupantes da Saveiro, um homem e uma mulher, morreram no local. Já o passageiro do Polo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade de saúde.\nEstudante de jornalismo morre após acidente de carro seguido de descarga elétrica\nDelegado ferido em acidente com viatura que matou dois colegas agradece carinho e pede: 'Continuem rezando'