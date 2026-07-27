-VÍDEO: Três pessoas são presas suspeitas integrar facção que ordenava crimes em Mineiros (1.3437916)\nTrês pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram presas nesta segunda-feira (27) suspeitas de integrar uma organização criminosa que ordenava homicídios, ameaças e crimes ligados ao tráfico de drogas em Mineiros e outras cidades da região sudoeste de Goiás. Um dos presos foi encontrado em Barra do Garças (MT), de onde, segundo a Polícia Civil, ele enviava ordens para que outros integrantes praticassem crimes.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não localizou as defesas. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam sob sigilo para preservar a eficácia das apurações.\nSegundo a investigação, o grupo tinha uma estrutura organizada, com diferentes funções entre os integrantes. Alguns seriam responsáveis por planejar os crimes e dar as ordens, enquanto outros ficariam encarregados de executar as ações.