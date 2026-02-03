Suspeitos são presos em Nerópolis (Reprodução/Instagram do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro))\nTrês suspeitos de envolvimento em um ataque a tiros em uma praça de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, foram presos nesta segunda-feira (2), informou o Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), da Polícia Militar. O caso repercurtiu após a mãe das vítimas pular em um dos atiradores na tentativa de salvar os filhos.\nAo POPULAR, a PM relatou que as diligências continuam para localizar e prender outros dois suspeitos de estarem envolvidos no crime.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, a reportagem não conseguiu localizar as defesas deles para que pudessem se posicionar até a última atualização desta matéria.\nMãe se joga contra atirador para tentar evitar que filhos fossem assassinados; vídeo