(Divulgação / Coleciturismo)\nEntre cânions, poços e cachoeiras de águas verde-esmeralda, o Complexo do Canjica, em Cavalcante, região do entorno do Distrito Federal, vem se consolidando como um dos novos destinos de ecoturismo mais impressionantes da Chapada dos Veadeiros. Inaugurado em 2020, o local é um verdadeiro refúgio natural e, recentemente, passou a ser também o centro de uma disputa entre Goiás e Tocantins, que reivindicam parte do território onde está situado o complexo.\nDe difícil acesso e beleza rara, o conjunto de atrações fica dentro do Quilombo Kalunga dos Morros, área de importância cultural e ambiental.\nSegundo informações da prefeitura, o percurso até lá exige preparo: são cerca de 74 quilômetros de estrada de terra a partir de Cavalcante e uma trilha de 5,5 km, com trechos de nível moderado a difícil.