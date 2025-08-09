Trilheiros profissionais e médicos afirmam que a forma como os Legendários conduzem as trilhas dentro dos retiros potencializa o risco de acidentes e complicações na saúde dos participantes. Os entrevistados fizeram suas análises a partir do relato do repórter do POPULAR que esteve no evento do final de julho no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Pescan). Alguns senderistas comentaram em grupos de Whatsapp ou em encontros após o TOP 1048 que sentiram dores na semana inteira seguinte; um disse ter ficado acamado por uns dias; outro revelou que trincou uma costela numa dinâmica no terceiro dia de caminhada.\nPara muitos dos participantes, os momentos de exaustão são vistos como forma de aumentar as chances de conexão espiritual. Estimulados pela pressão dos voluntários para que resistissem e seguissem as trilhas, vários homens interpretaram a vontade de desistir como uma tentação a ser combatida. Sempre que alguém fraquejava e saía da fila para sentar, dois ou três legendários ficavam em volta, iniciavam uma oração e perguntavam se estava melhor. Em um curso para legendários em 7 de agosto, um dos coordenadores afirmou que não houve nenhuma desistência no evento de Catalão, o TOP 1048.