Devido à revitalização do Monumento dos Três Marcos, localizado na Praça do Ratinho, na Avenida 85, em Goiânia, a trincheira será interditada temporariamente. Assim, quem trafega em linha reta pela via precisará seguir rotas alternativas. As alças laterais do viaduto estarão liberadas para o trânsito. Conforme o cronograma da prefeitura, as intervenções começam neste sábado (25), a partir das 14h, e no domingo (26), às 12h.\nOs motoristas que seguem no Centro/Bairro deverão fazer o seguinte trajeto: acessar a alça da Avenida 85, entrar à direita na Rua 21, à esquerda na Rua K, à esquerda na Rua 23, à esquerda na Avenida D e, em seguida, retornar à Avenida 85. Além disso, haverá opção de acesso direto à direita para a Avenida D.\nJá os condutores que forem no sentido Bairro/Centro terão que seguir a seguinte rota: acessar a alça da Avenida 85, entrar à direita na Rua 143, à esquerda na Rua 148, à esquerda na Rua 87 e à direita na alça de acesso de retorno à Avenida 85. Além da sinalização, haverá equipes da prefeitura no local para orientar os motoristas e ajudar na segurança do trânsito.