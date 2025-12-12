Após o mau tempo que suspendeu as operações nos aeroportos de São Paulo, o Aeroporto Internacional Santa Genoveva enfrentou problemas de atrasos e cancelamentos de voos. De quarta-feira (10) para quinta-feira (11), 30 voos foram cancelados, sendo 15 chegadas e 15 partidas, além de 7 atrasos. Passageiros reclamaram de falta de informação e suporte das companhias aéreas. O Procon foi acionado e alguns casos resultaram em multas às empresas.\nSegundo a Motiva, empresa que administra o aeroporto de Goiânia, ainda não se sabe quando as atividades devem retornar ao normal, uma vez que o funcionamento da malha aérea depende das condições climáticas. O cancelamento de voos foi uma medida de segurança após o vendaval histórico ocorrido na quarta-feira (10) em São Paulo, efeito de um ciclone extratropical que se formou no Sul do Brasil impactando a capital paulista e região metropolitana, principal hub aeroportuário do País. A medida, apesar de necessária, criou um efeito cascata que afetou dezenas de goianos.