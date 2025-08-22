Piloto e passageiro que abandonaram o avião após a queda no Rio Araguaia pagaram R$ 2,5 por ajuda do dono de uma pousada, informou a Polícia Militar do Mato Grosso (PM-MT). Em busca de encontrar os ocupantes, a equipe foi até o local, onde foram recebidos por uma mulher que contou que o proprietário teria saído com destino a Santana do Araguaia (PA) levando os dois homens que estavam na aeronave.\nAo POPULAR, a PM informou que o proprietário do estabelecimento disse que os dois ocupantes do avião pediram por socorro a ele e um funcionário. Eles teriam pago por uma refeição, hospedagem, e posteriormente o transporte até o estado do Pará (PA).\nO dono da pousada ainda revelou aos PMs que na aeronave havia galões de combustível e uma bolsa. Acrescentou que deixou os dois tripulantes no último posto de combustíveis da cidade que fica na saída para o município de Redenção, no Pará.