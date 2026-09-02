-VÍDEO (1.3450482)\nA rainha do rodeio da Expo Montividiu, Lara Alves Rueda, de 35 anos, sua irmã gêmea, Laila, e o agricultor Maycon Rueda, de 43, vivem um trisal há seis anos em Montividiu, no Sudoeste de Goiás. O trio divide um sobrado organizado de forma setorizada: Laila ocupa o piso superior, enquanto Lara prefere morar no térreo por conta da proximidade com a cozinha. Maycon alterna as noites entre os dois pavimentos para se relacionar individualmente com cada companheira. Ele ressalta que as irmãs não têm envolvimento íntimo entre si, mantendo uma convivência pautada por cumplicidade e forte laço fraternal.\nLara havia namorado Maycon por dois anos, após a separação, Laila começou a se relacionar com ele, e os dois ficaram juntos por quatro anos até surgir a proposta do trisal. "Surgiu a proposta se eu ainda sentia alguma coisa por ele, e eu falei que sim. Aí ela [Laila]: 'Uai, vamos ficar nós três juntos?'. Minha irmã já é bem tranquila. De momento, eu falei: 'Não, você tá doida. Isso não dá certo, não'. E aí foi tentando até que a gente aceitou", disse Lara.