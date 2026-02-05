A noite de algumas localidades do centro histórico da cidade de Goiás mudou de cor. É que a prefeitura da antiga capital do Estado começou a trocar as lâmpadas de vapor de sódio, que dão um tom dourado às ruas seculares, por modelos de LED, que emitem luz branca. Por ora, a mudança ocorreu na área da Praça do Coreto e na Rua Moretti Foggia, que liga a praça à ponte do Museu Casa de Cora Coralina.\nAs unidades de LED – sigla em inglês para “light-emitting diode”, ou “diodo emissor de luz”, em português – são mais econômicas em termos de gasto de energia elétrica e também ampliam a área iluminada. Mas, no caso específico e na opinião de moradores como Emília Maria Emos, descaracterizam a cidade. “Ficou totalmente destoante, perde o charme. Não tinha nem de ter mexido”, disse a técnica de enfermagem ao repórter John William, da TV Anhanguera. “É um legado que recebemos e ao qual precisamos dar continuidade. A alteração da iluminação afetou não só visualmente, mas até nossa intimidade”, desabafou o empresário Marco Antônio Veiga, também à emissora.