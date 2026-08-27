Militares dos Estados Unidos, da França e do Paraguai foram autorizados a entrar no território brasileiro para a participação no Exercício Formosa 2026. O treinamento será realizado entre os dias 3 e 25 de setembro, em áreas de Goiás e do Distrito Federal. A autorização foi feita pelo Ministério da Defesa e publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (26).\nAo todo, 115 militares estrangeiros participarão da atividade em conjunto com as Forças Armadas brasileiras. As tropas serão formadas por 55 militares dos Estados Unidos, 40 da França e 20 do Paraguai. Segundo o documento divulgado, os norte-americanos também poderão ingressar no país acompanhados de armamentos, munições, equipamentos optrônicos, materiais de comunicação e outros equipamentos de emprego militar necessários para as atividades de treinamento.