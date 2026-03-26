Na parte superior do Cemitério Parque, em Goiânia, afastadas do amontoado de túmulos, quatro sepulturas de cimento e granito repousam sob uma palmeira. Ali estão enterradas as quatro vítimas diretas do acidente radiológico com o césio 137. Quase 40 anos depois do episódio, o local não conta com nenhuma sinalização, além das lápides, de que ali estão sepultadas vítimas da radiação, o que enfraquece a preservação da memória do maior desastre vivido pela capital goianiense.\nO lançamento da minissérie Emergência Radioativa, da Netflix, que retrata o acidente radiológico com o césio 137 em Goiânia, em 1987, e os esforços para conter a tragédia, fez com que o tema voltasse a repercutir. Na edição desta quarta-feira (25), o POPULAR mostrou que Odesson Alves Ferreira, de 71 anos, irmão dos donos dos ferros-velhos envolvidos no acidente, tece críticas à produção e diz que ela mancha a memória de seus familiares.