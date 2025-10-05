Corredor de guarda-chuvas rosas na praça Tamandaré (Catarina Lima / O Popular)\nUm túnel com dois mil guarda-chuvas rosas ocupa a Praça Tamandaré, em Goiânia, durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. O evento de inauguração será neste domingo (5), às 7h, e contará com programação especial. O ambiente colorido e instagramável chama atenção de turistas e moradores da capital que passam pela avenida de carro e param por alguns segundos para registrar o túnel rosa. Segundo a Prefeitura de Goiânia, a estrutura ficará instalada até o final do mês.\nSandra Maria Bezerra Fernandes contou à reportagem que o objetivo da instalação é o mais importante do projeto. “Eu já tive câncer de mama e meus familiares são todos médicos e toda vez que vejo o túnel eu lembro. Tem mais de dez anos que tive e fiquei curada”, conta.