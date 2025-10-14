Após o prefeito Sandro Mabel (UB) dizer que iria mudar de lugar o tradicional túnel de luzes na Praça Tamandaré, em Goiânia, a assessoria afirmou ao POPULAR, nesta terça-feira (14), que os pontos tradicionais serão mantidos, incluindo o túnel. Durante o lançamento do 'Natal do Bem 2025 ', realizado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Mabel havia dito que a intenção da mudança era diversificar a decoração natalina pela cidade, mas o anúnciou gerou reações negativas nas redes sociais.\nLocalizado na Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste, o túnel costuma ser formado com um milhão de microlâmpadas de Led. Nesta segunda-feira (13), durante visita ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, na GO-020, onde será realizado o principal evento natalino do governo estadual, Mabel disse que pretende “espalhar o Natal” em 14 locais.