A turbina esquerda de um Airbus A330 da Delta Airlines explodiu logo após a decolagem no aeroporto internacional de Guarulhos, na noite deste domingo (29), o que obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido.\nPassageiros da aeronave ouviram vários estouros, acompanhados de clarões. Vídeo do canal Avião Guarulhos, no Youtube, mostra que destroços caíram na pista do aeroporto após as explosões.\nParte do gramado do aeroporto pegou fogo com a queda de destroços. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.\nHomem é preso suspeito de invadir hangar e tentar furtar avião em Chapadão do Céu\nAeronave com cantor sertanejo que mora em Goiânia faz pouso de emergência em Minas Gerais\nAvião cai pouco depois de decolar e pega fogo, em Formosa\nO avião tinha como destino Atlanta, nos Estados Unidos. O voo, que durou apenas nove minutos, foi cancelado e será reprogramado. Os passageiros foram levados para hotéis de São Paulo