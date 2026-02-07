O turismo e a mineração estão no centro da disputa entre os governos de Goiás e Tocantins pela área que inclui a comunidade quilombola Kalunga dos Morros, na divisa entre os municípios de Cavalcante (GO) e Paranã (TO). Enquanto aguarda o andamento da ação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto, a população que vive no território agora enfrenta dificuldades de acesso a políticas públicas e o dilema de não saber mais seu lugar de pertencimento.\nAs águas esverdeadas e cristalinas do complexo do Rio do Prata, que reúne sete cachoeiras na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante, podem passar a ser de Paranã caso Tocantins vença a disputa. O atrativo turístico é administrado, hoje, pela Associação Quilombo Kalunga (AQK) e fica na divisa dos municípios. A beleza natural, às vezes classificada por turistas como a mais marcante da Chapada, é vista pela população como o principal interesse do governo tocantinense em explorar a área.