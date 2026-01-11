A advogada Tayane Cachoeira Dalazen, 36, foi mordida por um tubarão nesta sexta-feira (9) durante um mergulho na ilha de Fernando de Noronha (PE). Ela teve ferimentos na perna sem gravidade e passa bem.\nTayane é de São Paulo e estava em Fernando de Noronha a passeio. Ela estava no mar na região do Porto de Santo Antônio, um dos pontos em que turistas costumam mergulhar em meio a fauna marinha local, incluindo tubarões. Ela estava acompanhada de um guia local quando foi atacada.\nSurfista morre em ataque de tubarão na Austrália\nHomem fica ferido após ataque de tubarão em praia de Pernambuco\nA vítima foi levada para o Hospital São Lucas, onde deu entrada com um quadro estável, consciente e com um ferimento superficial. Foi liberada após receber atendimento médico.\nEm um vídeo postado em suas redes sociais, a advogada afirmou que não havia sangue e alimentos no local, nem fez movimentos bruscos que pudessem chamar a atenção do animal.