-Caldas Novas Prisão (1.3301430)\nUm turista de Brasília (DF) foi preso em flagrante suspeito de assediar mulheres em piscina de ondas de um hotel em Caldas Novas, município localizado na região sul do estado. A equipe policial do 1º Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) foi até o hotel para averiguar uma ocorrência de importunação sexual.\nPor não ter o nome divulgado pela polícia, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nNo local, três mulheres relataram que, enquanto estavam na piscina de ondas, um homem se aproximou e encostou seu órgão genital nas vítimas. De acordo com a investigação da polícia, outras pessoas também teriam sofrido importunação sexual do mesmo suspeito, mas não fizeram denúncia.\nDeputada Silvye Alves denuncia importunação após receber imagens de homem nu