Depois de rodar por alguns países com o marido, a professora de inglês Doha Ahmed Mahmoud, de 30 anos, tomou uma decisão após chegar ao Brasil: dar à luz a seu filho na cidade de Goiânia. A família, que veio inicialmente para turismo, acabou mudando os planos de retorno para o Egito, sua terra natal, e escolheu a capital goiana para o nascimento de Yousif Fady Tarek, o primeiro descendente egípcio a nascer no Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI). O parto aconteceu na última quarta-feira (01/10).\nEmpolgada, Doha celebrou ter dado à luz no Brasil. “Agora meu filho é brasileiro”, disse ao POPULAR.\nDoha e o marido, o profissional de TI Fady Tarek Mohamed, 28, estavam em São Paulo há três meses e planejavam retornar ao Cairo, capital do Egito, para o nascimento do bebê. A escolha dos turistas egípcios foi motivada pelo acolhimento que a família encontrou no Brasil, especialmente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). “Fiz quatro consultas em São Paulo e gostei muito. No Egito não temos um sistema assim”, relatou.