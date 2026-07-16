-VÍDEO (1.3433783)\nUm vídeo divulgado por Brenda Gontijo mostra uma tartaruga gigante sendo devolvida ao Rio Araguaia, em Aruanã, região noroeste do estado. O registro, que viralizou na internet, mostra a tartaruga às margens do rio, o que possibilita ver de pertinho os detalhes da carapaça, patas e cabeça (veja vídeo acima). Além da curiosidade despertada em vários internautas pelo tamanho e peso do animal, alguns também elogiaram a atitude de preservação.\nA tartaruga é conhecida como tartaruga-da-amazônia, segundo o biólogo Bruno de Moura Silva, gerente interino de Proteção e Manejo de Fauna da AMMA de Goiânia. Ao que tudo indica, o animal já é adulto, mas não é possível informar a idade.\nTem que observar o tamanho da carapaça e o peso, pois a maturidade está ligada ao porte do animal. Fêmeas atingem a fase adulta medindo em torno de 50 cm e machos, cerca de 35 cm de comprimento. Tudo indica que seja um adulto. Sobre a idade, não é possível informar, apenas que a tartaruga é um adulto”, informou Bruno ao POPULAR.