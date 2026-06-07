-cataratas_foz_iguacu.mp4 (1.3419398)\nUm turista brasileiro pulou nas águas das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), para resgatar um celular que havia caído na manhã deste sábado (6).O local estava cheio no momento do incidente e outros visitantes registraram a imprudência do homem. Ele ficou pendurado na passarela próxima a uma das quedas d`água, pulou, pegou o aparelho e subiu novamente na estrutura.\nSegundo o Boa Noite Paraná, os bombeiros civis do Parque Nacional do Iguaçu agiram rapidamente, acompanharam o turista até o final do passeio e, em seguida, o retiraram do parque. O Parque Nacional do Iguaçu reforçou que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para tirar fotos ou recuperar objetos.\nRisco de Goiás enfrentar Super El Niño é de 81%, estima Semad