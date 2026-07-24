-Avião anfíbio (1.3436942)\nTuristas chegam de avião anfíbio no Rio Araguaia, na Praia do Cavalo, em Aruanã. As imagens mostram o momento que o avião encosta na água e chama atenção de turistas que estão no local.\nA cena foi registrada nesta quinta-feira (23) por Hitalo Cassiano, que estava no local quando o avião anfíbio chegou.\nA praia do cavalo é um dos destinos mais procurados de Aruanã durante a temporada do Araguaia e a chegada de aviões, lanchas e embarcações no local, são exemplos de como o fluxo é intenso durante o mês de julho.\nAvião anfíbio\nAvião anfíbio faz pouso em Praia do Cavalo, em Aruanã (Reprodução/ Instagram de Aruana 360)\nO avião anfíbio é um tipo especial de aeronave projetada para decolar e pousar tanto em superfícies terrestres (pistas de pouso) quanto em superfícies aquáticas (rios, lagos, represas e oceano).